Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Umicore: révise à la baisse ses prévisions sur 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 09:04









(CercleFinance.com) - Le groupe indique ce matin que le ralentissement de la croissance des VE impacte significativement les perspectives 2024 des activités Battery Materials d'Umicore.



Face au net ralentissement de la croissance de la demande de véhicules électriques affectant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, les prévisions de demande des clients pour les matériaux pour batteries d'Umicore ont fortement diminué au cours des dernières semaines.



Les volumes 2024 en matériaux pour batteries pourraient être équivalents ou légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière.



Umicore revoit donc à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024 pour le Business Group Battery Materials et s'attend désormais à ce que l'EBITDA ajusté de cette activité se situe autour du seuil de rentabilité, en ce compris un élément non-récurrent positif d'environ 50 millions d'euros. Ceci est à comparer à l'EBITDA ajusté initialement prévu pour le Business Group de l'ordre de 135 millions d'euros.



Umicore s'attend désormais à ce que l'EBITDA ajusté du Groupe pour l'ensemble de l'année 2024 se situe dans une fourchette de 760 millions d'euros à 800 millions d'euros.





Valeurs associées UMICORE 15.30 EUR Euronext Bruxelles -6.36%