Umicore : retrait des objectifs 2020 et dividende réduit

(CercleFinance.com) - L'ampleur et la durée de l'impact du Covid-19 étant actuellement très incertaines, Umicore retire les perspectives données le 7 février dernier, qui prévoyaient une croissance des revenus et des bénéfices pour l'année 2020. Son conseil d'administration a aussi décidé de proposer un dividende de 0,375 euro par action pour 2019, proposition qui remplace celle faite le 7 février de 0,75 euro, et correspond à l'acompte déjà été versé le 27 août dernier. En réponse au contexte, Umicore retarde certains programmes de dépenses d'investissements. Il déclare toutefois disposer d'un bilan financier solide et de liquidités suffisantes, avec un milliard d'euros de trésorerie disponible immédiatement.

Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles -6.93%