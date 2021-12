Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore : plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - Umicore perd 4% à Bruxelles, dans le sillage d'une dégradation d'opinion chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 46 à 33 euros sur le titre du groupe belge de technologies de matériaux. Le broker réduit de 14% ses bénéfices attendus en moyenne, à des niveaux 16% en dessous du consensus, pensant notamment que 'sa division Energy & Surface Tech (EST) est confrontée à des défis structurels pour améliorer ses rendements'. 'Il est peu probable que ces problèmes soient résolus à moyen terme car les concurrents augmentent leurs capacités en avance par rapport à Umicore, tandis que le leadership technologique est perdu', juge Jefferies.

