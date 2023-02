Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore: phase d'industrialisation d'une nouvelle batterie information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le belge Umicore a annoncé lundi avoir commencé l'industrialisation de sa technologie de matériaux actifs cathodiques 'HLM' riches en manganèse, visant une production commerciale et une utilisation dans les véhicules électriques (VE) à horizon 2026.



Selon le spécialiste des métaux de spécialités, cette batterie HLM offre un meilleur coût total de propriété que la batterie LFP (lithium fer phosphate), avec une plus grande autonomie, une sécurité équivalente, un contrôle beaucoup plus fiable de l'état de charge et une meilleure recyclabilité.



'Notre technologie HLM riche en manganèse se rapproche de la production commerciale pour les futurs clients et constitue une alternative optimale pour la production de batteries EV à faible coût', a déclaré Ralph Kiessling, vice-président chez Umicore.



La production future de HLM est prévue dans les usines de matériaux pour batteries d'Umicore enCoréeet enPologne, qui produisent aujourd'hui des matériaux actifs cathodiques à base de NMC, ainsi que dansl'usine prévue au Canada.





