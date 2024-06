Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Umicore: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Umicore perd 2% et sous-performe ainsi largement la tendance à Bruxelles, pénalisé par des propos d'UBS qui reste à 'vente' sur l'action du groupe de technologies de matériaux et de recyclage, avec un objectif de cours abaissé de 18 à 13 euros.



'Nous voyons encore du potentiel de baisse pour le titre', prévient le broker, prévoyant que l'activité RBM (matériaux de batteries rechargeables) du groupe sera génératrice de pertes au niveau de l'EBIT en 2025 et que les pressions structurelles persisteront.





Valeurs associées UMICORE 13.35 EUR Euronext Bruxelles -2.05%