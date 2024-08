Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Umicore: partenariat avec le CMI Hub aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - Umicore a annoncé lundi la signature d'un partenariat avec le pôle d'innovation du Département américain de l'énergie consacré aux métaux critiques (CMI Hub).



Dans un communiqué, le spécialiste belge du recyclage explique que sa collaboration avec l'organisme créé en 2013 vise à garantir et à sécuriser l'approvisionnement en matériaux essentiels pour les technologies énergétiques propres.



Le projet doit englober l'ensemble du cycle de vie des produits, du traitement des minerais aux procédés de fabrication, en passant par les pratiques d'économie circulaire.



Le programme prévoit également d'associer divers laboratoires nationaux, ainsi que des établissements universitaires et des partenaires industriels.





