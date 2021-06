Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore : nomination d'un nouveau CEO Cercle Finance • 07/06/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - Umicore indique que son conseil de surveillance a nommé Mathias Miedreich pour succéder à Marc Grynberg en tant que CEO du groupe au quatrième trimestre de cette année. Ils travailleront ensemble pour assurer une transition harmonieuse entre les deux dirigeants. De nationalité allemande, Mathias Miedreich est actuellement membre du comité exécutif de l'équipementier automobile Faurecia, en charge de la division clean mobility. Sa nomination au conseil de surveillance sera proposée lors de l'assemblée générale de 2023.

Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles +0.20%