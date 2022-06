Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore: le plan stratégique ne convainc pas le marché information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 12:35









(CercleFinance.com) - Umicore a dévoilé mercredi son nouveau plan stratégique conçu pour accélérer la croissance créatrice de valeur, à l'occasion d'une réunion avec les investisseurs et les analystes organisée à Londres.



Le groupe belge, spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage, a notamment mis en évidence un potentiel qui pourrait lui permettre de plus que doubler ses revenus d'ici 2030.



L'entreprise a également déclaré viser une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée supérieure à 20%, assortie d'un objectif de 15% de ROCE (rentabilité des capitaux employés) d'ici à 2030.



Umicore prévoit par ailleurs des investissements progressifs d'environ cinq milliards d'euros entre 2022 et 2026, en premier lieu destinés à ses activités de recyclage de batteries et de matériaux pour batteries rechargeables.



Cette feuille de route ne semblait pas convaincre le marché, certains professionnels s'interrogeant sur la capacité du groupe à améliorer son flux de trésorerie disponible (FCF) au vu de la lourdeur de ces investissements.



En Bourse, l'action Umicore a accentué ses pertes tout au long de la matinée pour céder jusqu'à 16% vers 10h00. Son repli atteignait encore 10,2% à la mi-séance.





