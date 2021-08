Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore : l'acompte sur dividende sera versé le 24 août information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Umicore, le spécialiste belge des matières premières, a annoncé lundi son intention de payer un acompte sur dividende brut de 0,25 euro par action à partir du mardi 24 août. L'action sera donc cotée ex-coupon à partir du vendredi 20 août, avec une date d'enregistrement fixée au lundi 23 août. Le titre Umicore se traite actuellement en hausse de 1,5% au sein d'un marché boursier belge en progression de 0,1%.

Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles +1.96%