Umicore: JPMorgan franchit les 3% en hausse, puis en baisse information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 12:23









(CercleFinance.com) - Umicore a annoncé jeudi que la banque d'affaires américaine JP Morgan Chase avait franchi à la hausse, puis à la baisse, le seuil de 3% de ses droits de vote au cours des derniers jours.



Vendredi dernier, JP Morgan dépassait le seuil de 3% en montant à 3,23% des droits de vote directs et des instruments financiers équivalents du spécialiste belge de la technologie des matériaux et du recyclage.



Lundi, la firme new-yorkaise ne détenait plus que 3,01% avant de repasser, le lendemain, sous le seuil des 3% pour ne plus détenir finalement que 2,67% du total des droits de vote directs et instruments financiers.





Valeurs associées UMICORE 11,35 EUR Euronext Bruxelles +0,80%