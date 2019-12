Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore : finalise l'acquisition d'activités en Finlande Cercle Finance • 02/12/2019 à 10:38









(CercleFinance.com) - Le groupe Umicore annonce ce jour finaliser l'acquisition d'activités de raffinage de cobalt et de précurseurs pour cathodes en Finlande, qui appartenaient à Freeport Cobalt, pour un montant de 203 millions de dollars. Toutes les autorisations réglementaires relatives à la transaction ont été obtenues, précise Umicore. 'Il est prévu que l'acquisition apporte une contribution positive au résultat dès 2020 et soit créatrice de valeur dès 2021, après l'achèvement du processus d'intégration et une réduction du fonds de roulement net grâce à des synergies au niveau de la chaîne d'approvisionnement', explique le groupe.

Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles -0.23%