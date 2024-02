Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Umicore: en retrait sur des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - Umicore recule de 2% à Bruxelles, sur fond de propos défavorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'vente' et abaisse son objectif de cours de 20 à 18 euros, sur le titre du spécialiste belge des technologies de matériaux et du recyclage.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker considère que 'l'impact de la baisse des prix des métaux continuera de constituer un vent contraire en 2024, bien que la couverture à long terme atténue quelque peu la baisse'.





Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles -1.99%