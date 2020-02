Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore : délaissé après ses résultats annuels Cercle Finance • 07/02/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Umicore lâche 4,7% à Bruxelles, après l'annonce d'un résultat net récurrent (part du groupe) en baisse de 5% à 312 millions d'euros au titre de 2019, soit 1,30 euro par action, mais un EBITDA récurrent en croissance symétrique à 753 millions. Les revenus du groupe belge de technologie des matériaux et de recyclage ont progressé de 3% pour s'établir à 3,4 milliards d'euros, en dépit de 'la persistance de conditions difficiles dans ses principaux marchés, en particulier le secteur automobile'. Umicore propose un dividende annuel stable à 0,75 euro, dont la moitié a déjà été versé en août dernier, et confirme prévoir 'une croissance de ses revenus et bénéfices en 2020, malgré une détérioration de l'environnement macro-économique mondial'.

Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles -5.27%