Umicore: dans le vert, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Umicore progresse de près de 3% à Bruxelles, alors que Jefferies a réaffirmé plus tôt dans la journée son opinion 'sous-performance' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 25 à 26 euros, dans le sillage d'estimations d'EBIT 2022 et 2023 rehaussées de 1% en moyenne pour le groupe belge de technologies de matériaux.



'Les capacités en cathodes d'Umicore et les attentes pour 2024 sont supérieures de 26% et 34% à nos attentes. Le principal défi reste de remplir les capacités à un rendement favorable tout en rattrapant les leaders qui accentuent leur avantage', estime le broker.







Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles +3.07%