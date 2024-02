Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Umicore: dans le rouge après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Umicore recule de 2% à Bruxelles après la publication par le groupe industriel belge d'un BPA ajusté de 1,86 euro pour 2023, avec un EBITDA ajusté en repli de 16% à 972 millions, soit une marge de 25% pour des revenus en baisse de 7% à 3,9 milliards.



'Nous avons réalisé des progrès considérables en matière de réduction des coûts dans les opérations et nous accélérons encore ce processus en 2024', met en avant Mathias Miedreich, le CEO du spécialiste des technologies de matériaux et du recyclage.



Un dividende annuel brut de 0,80 euro pour 2023, dont un solde de 0,55 euro à verser en mai, sera proposé à l'AG. Umicore s'attend à ce que son EBITDA ajusté pour l'année 2024 se situe entre 900 et 950 millions d'euros.





