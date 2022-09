Umicore: création d'une coentreprise avec PowerCo information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 09:35

(CercleFinance.com) - Umicore et PowerCo, la nouvelle société de batteries du groupe Volkswagen, ont annoncé aujourd'hui la création d'une coentreprise pour la production de matériaux précurseurs et cathodiques en Europe.



À partir de 2025, la coentreprise approvisionnera les usines européennes de cellules de batteries de PowerCo en matériaux clés.



Les partenaires veulent produire d'ici la fin de la décennie des matériaux cathodiques et leurs précurseurs pour une capacité de 160 GWh de cellules par an. Les matériaux cathodiques actifs sont essentiels à la transition des groupes motopropulseurs vers l'e-mobilité.



'Le matériau cathodique est une ressource stratégique pour la production de batteries', a déclaré Thomas Schmall, membre du conseil d'administration du groupe Volkswagen, chargé de la technologie et président du conseil de surveillance de PowerCo. 'L'accès immédiat et à long terme à une vaste capacité constitue un avantage concurrentiel très clair.'



Selon l'accord, les deux partenaires contrôleront la coentreprise et partageront à égalité les coûts, les investissements, les revenus et les bénéfices. Ensemble, ils prévoient d'investir 3 milliards d'euros dans de nouvelles capacités de production de matériaux.