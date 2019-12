Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore : BlackRock a augmenté sa participation Cercle Finance • 27/12/2019 à 13:38









(CercleFinance.com) - Le gestionnaire d'actifs américain BlackRock a augmenté sa participation dans le capital du groupe belge de matériaux de spécialité Umicore à environ 3,1%, a déclaré jeudi Umicore. Les données historiques ont montré que BlackRock détenait la semaine dernière environ 2,9% des actions. BlackRock a informé Umicore qu'au total (droits de vote directs plus instruments financiers équivalents), il détient désormais environ 5,3% des actions et des droits de vote d'Umicore.

Valeurs associées UMICORE Euronext Bruxelles +0.25%