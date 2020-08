Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Umicore : acompte sur dividende distribué le 25 août Cercle Finance • 10/08/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Conformément à son annonce de fin juillet, Umicore indique que son conseil de surveillance a approuvé le paiement d'un acompte sur dividende brut de 0,25 euro par action, ce qui correspond à un dividende net de précompte mobilier de 0,175 euro. Le spécialiste de la technologie des matériaux précise que cet acompte sur dividende sera payé à partir du mardi 25 août. L'action sera cotée ex-coupon à partir du vendredi 21 août et la date d'enregistrement sera le lundi 24 août.

