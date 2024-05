Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UMG: titre en hausse, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - UMG gagne plus de 3% à la bourse d'Amsterdam après la publication de trimestriels jugés 'solides malgré une croissance plus lente du streaming payant' par UBS.



L'analyste confirme d'ailleurs son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours relevé de 31,4 à 32,5 euros, soit un potentiel de hausse de 16%.



'Attendez-vous à des améliorations des bénéfices pour UMG après les résultats du premier trimestre, grâce à la solidité des revenus de streaming publicitaire et à un meilleur levier opérationnel', indique UBS.







Valeurs associées UNIVERSAL MUSIC GROUP Euronext Amsterdam +3.62%