UMG: recul du titre malgré des résultats meilleurs que prévu information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 14:50

(CercleFinance.com) - L'action Universal Music Group (UMG) recule jeudi à la Bourse d'Amsterdam en dépit de résultats trimestriels en hausse et meilleurs que prévu, sur fond de reprise des ventes des formats physiques.



A 14h10, l'action du label musical - qui édite entre autres Taylor Swift et The Weeknd - cède 3,9%, accusant la plus forte baisse de l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam, en hausse de 0,1% au même moment.



L'ex-filiale de Vivendi a annoncé hier soir que son bénéfice ajusté avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) était ressorti à 522 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 14,7% par rapport aux 455 millions d'euros de la même période l'année dernière.



Son chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 11,5% à 2,45 milliards d'euros sous l'impulsion d'un bond de 32% des ventes de produits physiques, en particulier les CD et DVD au Japon ainsi que les vinyles.



'Mais ce rebond n'est pas tenable', ont averti les analystes de Credit Suisse dans une note publiée dans la matinée.



Les revenus issus des écoutes sur les plateformes en ligne ('streaming') affichent quant à eux une hausse de 1,9% d'une année sur l'autre, mais accusent un repli de 2,2% à taux de change constants.



Les analystes font remarquer que ces activités sont très dépendantes de la conjoncture économique et des tensions inflationnistes, ce qui les rend vulnérables à une éventuelle résiliation de forfait des abonnés.