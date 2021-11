Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UMG : profite de l'analyse positive de Credit Suisse information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% après l'analyse favorable de Credit Suisse. Le bureau d'études entame une couverture d'Universal Music Group (UMG) avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 29,5 euros, y voyant le leader mondial des contenus musicaux et un actif distinctif dans un contexte européen. 'Il bénéficie d'un secteur en croissance à un taux dans le haut de la plage à un chiffre grâce au streaming, qui fait monter la proportion de revenus prévisibles d'abonnement et devrait atteindre 61% des revenus en 2025, contre 50% en 2021', selon le broker. Pour la période 2021-25, Credit Suisse anticipe pour UMG des taux de croissance annuels moyens de 8,7% pour les revenus, de 12,7% pour l'EBITDA ajusté et de 16,6% pour le résultat net ajusté.

