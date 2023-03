Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UMG: les Beatles tirent les résultats du 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Universal Music Group (UMG) a fait état jeudi soir de résultats en hausse au titre du quatrième trimestre, notamment sous l'impulsion des bonnes ventes de Taylor Swift, Drake ou des Beatles.



Le label de musique dit avoir dégagé un bénéfice ajusté avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de 23,3% à 620 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, dont une croissance de 15,5% à taux de change constants.



Sa marge opérationnelle s'est, elle, améliorée de 1,1 point de pourcentage à 21,1%.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 16,7%, soit +8,8% à changes constants, pour s'établir à 2,94 milliards d'euros, dont 400 millions d'euros (+13,3%) ont été tirés des plateformes de streaming.



Dans son communiqué, le groupe basé aux Pays-Bas explique avoir notamment tiré parti de la réédition en son audio spatial de l'album 'Revolver' des Beatles.



S'agissant de ses perspectives, UMG s'est dit bien positionné pour l'exercice 2023, ajoutant qu'il continuait de travailler à la réalisation de ses objectifs de moyen terme.



Suite à cette publication, le titre coté à la Bourse d'Amsterdam perdait 3,2% vendredi en fin de matinée. Il affiche néanmoins une hausse de 16% depuis sa scission d'avec Vivendi, en septembre 2021.





