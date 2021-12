Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UMG : le titre se replie malgré son inclusion sur l'AEX information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Universal Music Group recule nettement mercredi en dépit de l'annonce par Euronext de sa prochaine entrée sur l'AEX, l'indice de référence de la Bourse d'Amsterdam. A 10h45, l'action du numéro un mondial de la musique cède plus de 2% alors que le marché boursier néerlandais prend dans le même temps Euronext a annoncé hier soir qu'UMG - qui détient entre autres les labels Def Jam, Deutsche Grammophon, Polydor et Motown ferait son entrée au sein de l'indice AEX le vendredi 17 décembre après la clôture des marchés. Il remplacera à cette date le groupe d'assurance ASR Nederland, qui sortira de l'indice. Les investisseurs profitaient de cette annonce pour prendre leurs bénéfices sur le titre du groupe de musique, dont la valorisation a grimpé de presque 40% depuis son entrée en Bourse en septembre dernier. Sa capitalisation atteint désormais 45,7 milliards d'euros, soit près de quatre fois plus que son ancienne maison-mère, Vivendi.

Valeurs associées UNIVERSAL MUSIC GROUP Euronext Amsterdam -1.22%