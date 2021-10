Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UMG : le titre progresse, UBS relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - Universal Music Group progresse en Bourse ce mardi, UBS ayant relevé son objectif de cours sur le titre de 25 à 27 euros, tout en restant à l'achat, avant la parution des résultats trimestriels. Dans une note de recherche, UBS explique que ses dernières vérifications au sein du secteur vont plutôt dans le sens de bonnes surprises à l'occasion de la publication du 27 octobre prochain, la première depuis l'entrée en Bourse du groupe musical. Le broker explique s'attendre à des performances 'solides', non seulement grâce aux activités de streaming mais aussi sous l'effet des ventes de disques physiques soutenues par la bonne tenue du vinyle aux Etats-Unis et les ventes de Taylor Swift et King and Prince au Japon. Peu avant 12h00, le titre progressait de 0,5% sur Euronext Amsterdam. Depuis son introduction en Bourse, à la fin du mois dernier, l'action a grimpé de plus de 35%.

Valeurs associées UNIVERSAL MUSIC GROUP Euronext Amsterdam +0.77%