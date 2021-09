Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UMG : le titre démarre sur les chapeaux de roue information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - L'action Universal Music Group progressait fortement mardi matin pour son premier jour de sa cotation à la Bourse d'Amsterdam. A 10h20, le titre bondissait de plus de 35%, à 35 euros, après une introduction en Bourse à 18,5 euros. Aux niveaux de cours actuels, sa capitalisation boursière ressort autour de 45 milliards d'euros. La mise en Bourse d'UMG survient suite à la distribution par Vivendi de près de 60% du capital de son ancienne filiale musicale à destination de ses actionnaires. A l'issue de l'opération, qui s'est faite sur la base d'une action UMG pour chaque action Vivendi éligible, Vivendi ne conservera plus qu'une participation de 10% au sein de l'entité. Les autres actionnaires de référence de la maison de disque seront Tencent (20%), Bolloré (18%) et Pershing Square (10%). Pour mémoire, le périmètre d'Universal Music Publishing Group regroupe de nombreux labels prestigieux tels que Decca, Def Jam, Deutsche Grammophon, EMI, Geffen, ou Virgin.

