UMG: la croissance toujours portée par le 'streaming'

(CercleFinance.com) - Universal Music Group (UMG) a fait état mercredi d'un résultat opérationnel en hausse pour son premier trimestre, une performance que l'éditeur musical attribue toujours à la croissance de ses activités dans le 'streaming'.



L'EBITDA ajusté d'UMG a ainsi progressé de 14% à taux de change à 454 millions d'euros sous l'effet de l'augmentation du chiffre d'affaires, qui a lui augmenté de 16,5% pour atteindre près de 2,2 milliards d'euros.



A plus de 1,2 milliard d'euros, les revenus de la musique enregistrée ont augmenté de 11% à taux de change, essentiellement grâce à la croissance des revenus liés aux abonnements et au streaming (+14,6%).



Les ventes physiques ont quant à elles augmenté de 8,7% à 237 millions d'euros, grâce à la fois à une augmentation des ventes de vinyls et de CD.



Les meilleures ventes de musique enregistrée pour le premier trimestre incluent King & Prince, Fujii Kaze, Ado, Stromae et Taylor Swift.



Cotée à la Bourse d'Amsterdam le mois dernier, l'action UMG s'échangeait en hausse de 1,2% mercredi, à près de 22,5 euros, à comparer avec un prix d'introduction qui avait été fixé à 18,5 euros en septembre 2021.





