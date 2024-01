Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UMG: fin de l'accord avec TikTok, accusé d'intimidation information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Universal Music Group (UMG) a annoncé mercredi que son contrat de licence avec l'application mobile chinoise de partage de vidéos TikTok prendrait fin aujourd'hui, faute d'avoir trouvé un accord sur le renouvellement des termes de leur partenariat.



Dans un bref communiqué, UMG explique n'avoir pas réussi à se mettre d'accord avec TikTok sur les termes d'un nouveau contrat, ce qui signifie qu'il cessera d'octroyer ses licences de contenus à la plateforme.



Dans une lette ouverte publiées sur son site Internet, le géant de l'industrie musicale se montre plus prolixe, estimant que TikTok a tenté de l'intimider lors de leurs négociations en le forçant à accepter un contrat moins rémunérateur que le précédent, inférieur à la valeur du marché et non représentatif de la croissance de son catalogue.



L'objectif de TikTok étant, du point de vue d'UMG, de ne conserver que les chansons des artistes les plus populaires, tout en excluant les titres des artistes les moins connus.



Suite à cette annonce, l'action UMG se repliait d'environ 1,3% mercredi à la Bourse d'Amsterdam.





