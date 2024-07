Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UMG: croissance ralentie dans le streaming, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - Universal Music Group a fait état hier soir de résultats de deuxième trimestre en ligne avec les attentes, mais le ralentissement de sa croissance dans le streaming faisait lourdement chuter le titre jeudi en Bourse d'Amsterdam.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,7% à 2,9 milliards d'euros, dont une croissance de 9,6% à taux de change constants, grâce notamment aux ventes réalisées par Taylor Swift et Billie Eilish .



Le résultat opérationnel (Ebitda) ajusté s'est accru de 10% à 649millions d'euros, dont une croissance de 11,3% à changes constants, correspondant à une marge de 22,1% en hausse de 0,2 point de pourcentage.



Mais la croissance des revenus tirés des abonnements et du streaming - un indicateur très suivi par les investisseurs - a ralenti à +6,9% sur le trimestre (à taux de change constants), contre +12,5% au premier trimestre et un consensus qui visait 11%.



Pour les analystes d'UBS, ce phénomène pourrait être de nature à remettre en question leur recommandation d'achat sur le titre.



'La croissance de 7% annoncée par UMG dans les abonnements contraste avec celle de 21% publiée par Spotify sur le même trimestre', fait remarquer le bureau d'études.



Cotée sur Euronext Amsterdam, l'action décrochait de plus de 26% jeudi matin dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées UNIVERSAL MUSIC GROUP 20,62 EUR Euronext Amsterdam -27,34%