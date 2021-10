UMG: croissance de l'activité plus de 16% au troisième trimestre

(AOF) - Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 d'UMG s'élève à 2,15 milliards d'euros, en hausse de 16,1% sur un an, et de 17,4% à taux de change constant. L'activité Musique Enregistrée représente 1,71 milliard d'euros, en croissance de 15,5%, dont +14% pour les abonnements et le streaming. Le streaming a été soutenu par la publicité, "en raison de l'amélioration continue de la monétisation basée sur la publicité et de nouveaux accords améliorés dans les médias sociaux", explique la maison de disque. Le chiffre d'affaires de l'édition musicale atteint 363 millions d'euros (+19,8%).

Sur le trimestre, l'EBITDA a augmenté de 12,1% pour atteindre 426 millions d'euros, grâce à la croissance du chiffre d'affaires. La marge d'EBITDA s'est établie à 19,8 %, contre 20,5 % au troisième trimestre 2020 en raison de certains coûts ponctuels liés à la cotation directe et à la rémunération fondée sur des actions, qui se sont élevés à 35 millions d'euros.

En excluant ces éléments, l'EBITDA ajusté pour le trimestre s'est élevé à 461 millions d'euros, en hausse de 20,7%.

AOF - EN SAVOIR PLUS