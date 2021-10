Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UMG : consensus battu au troisième trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Universal Music Group a fait état hier soir de performances meilleures que prévu à l'occasion de sa première publication de résultats depuis son introduction en Bourse réussie du mois dernier. L'éditeur musical indique avoir généré des revenus de 2,15 milliards d'euros sur le troisième trimestre, soit une hausse de 16% d'une année sur l'autre, dont une croissance de 17,4% à taux de change constants. A titre de comparaison, le consensus visait plutôt 2,05 milliards. Si les revenus dans le streaming ont grimpé de plus de 15% d'une année sur l'autre à changes constants, UMG explique avoir également profité d'une 'solide demande' sur le marché du vinyle. Les meilleures ventes du trimestre ont été réalisées par l'américaine Billie Eilish, le groupe japonais King & Prince et la rapper Drake, mais aussi par le boys-band sud-coréen BTS et la jeune star de la pop Olivia Rodrigo. Au niveau du compte de résultat, le bénéfice opérationnel (EBITDA) s'est apprécié de 12% à 426 millions de dollars. Cette solide publication semblait cependant l'occasion pour les investisseurs de prendre quelques profits sur la valeur, qui a bondi de plus de 25% depuis son entrée en Bourse fin septembre. En fin de matinée, le titre perdait ainsi plus de 0,5%.

