UMG: bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Universal Music Group (UMG) avance de près de 2% à Amsterdam avec le soutien de propos positifs de Jefferies, qui entame une couverture avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 30 euros, sur le titre du groupe d'édition musicale.



'Nous nous attendons à ce que le streaming numérique et les nouvelles plateformes émergentes génèrent une croissance robuste à court et moyen terme', affirme le broker, qui affiche des prévisions supérieures de 5%/10% aux consensus pour 2022/23.





Valeurs associées UNIVERSAL MUSIC GROUP Euronext Amsterdam +1.10%