UMANIS: nouvelle acquisition dans le conseil en informatique

C'est la quatrième opération de croissance externe cette année pour Umanis. La société de conseil en informatique espère ainsi "renforcer [ses] équipes en stratégie digitale et data" a déclaré son président, Laurent Piepszownik. "Ce rapprochement s'inscrit pleinement dans notre plan stratégique Expansion 2022, qui vise notamment à renforcer nos activités sur les méthodes agiles, DevOps / DevSecOps et architectures cloud", a-t-il encore ajouté.

(AOF) - Umanis a annoncé l'acquisition à 100% d'Eubiznext, une société de conseil spécialisée en architecture des systèmes d'information et stratégie digitale. Le montant de l'opération n'est pas précisé, mais son financement est intégralement réalisé en numéraire par tirage sur la ligne de crédit de croissance externe. Créée en 2010, Eubiznext emploie aujourd'hui près de 70 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.