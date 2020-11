UMANIS ciblé par une cyberattaque

(AOF) - Umanis a déclaré avoir fait l'objet d'une cyberattaque le 14 novembre. La propagation du virus a été immédiatement stoppée, grâce à des mesures d'isolement. Le réseau informatique et les applications ont été déconnectés le temps du week-end pour protéger les clients et les partenaires. Toutes les actions visant à la continuité de l'activité des systèmes et des opérations ont été réalisées afin d'assurer le redémarrage de la quasi-totalité du service dès ce lundi matin.

Les équipes du spécialiste en data, digital et solutions métiers sont pleinement mobilisées pour assurer un retour à la normale dans les prochains jours.

Umanis s'engage à tenir informés, sans délais et régulièrement, ses clients, ses partenaires ainsi que les autorités compétentes.

