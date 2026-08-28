Ulta Beauty revoit à la hausse ses prévisions annuelles, la croissance étant stimulée par ses investissements dans le marketing et les produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique sur les résultats d'Ulta et d'une citation d'un analyste au paragraphe 11) par Arriana McLymore et Neil J Kanatt

Le distributeur de cosmétiques Ulta Beauty

ULTA.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, pariant que ses investissements en marketing et dans la gamme de produits stimuleraient la demande alors qu'il poursuit son expansion aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires net a grimpé de 8,9 % pour atteindre 3 milliards de dollars, porté par les ventes à périmètre constant, l'acquisition de Space NK et l'ouverture nette de 13 magasins aux États-Unis au deuxième trimestre — soit près de la moitié du total du premier semestre.

Malgré une inflation tenace, les consommateurs à revenus élevés et les jeunes acheteurs continuent de dépenser sans compter pour des marques de parfums et de maquillage tendance et à forte marge.

L’entreprise, qui est en pleine restructuration sous la direction de sa directrice générale Kecia Steelman, a su capter cette demande grâce à des exclusivités de marques associées à des célébrités, comme le parfum "Hot Girl Summer" de la rappeuse Megan Thee Stallion, et à une offensive sur TikTok Shop qui a stimulé les ventes auprès de la génération Z.

Lors de la présentation de ses résultats, Ulta a indiqué que près de la moitié de son chiffre d’affaires provenait des marques et produits exclusifs de son assortiment.

"La confiance fragile des consommateurs pourrait même jouer en faveur d’Ulta Beauty en renforçant l’"effet rouge à lèvres" – cette tendance des consommateurs à continuer de dépenser pour des petits luxes abordables comme les produits de beauté", a déclaré le cabinet d’études Placer.ai.

La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 6,7 % et 7,2 %, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 6 % à 7 %.

Ulta prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 28,70 et 29 dollars, contre une prévision antérieure de 28,36 à 28,80 dollars par action.

Le chiffre d’affaires trimestriel de la société, qui s’élève à 3,04 milliards de dollars, a dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui s’établissait à 2,96 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel par action, à 6,55 dollars, a dépassé les estimations de 6,19 dollars.

"Les excellents résultats trimestriels d’Ulta témoignent des efforts déployés par l’entreprise pour s’imposer comme le distributeur de produits de beauté préféré des consommateurs, malgré une concurrence croissante de la part d’acteurs tels qu’Amazon et TikTok", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.