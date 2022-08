Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ulta Beauty: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Ulta Beauty a annoncé jeudi soir un relèvement de ses perspectives pour 2022, anticipant désormais un BPA entre 20,70 et 21,20 dollars, ainsi que des revenus entre 9,65 et 9,75 milliards de dollars.



Le distributeur de produits de beauté a engrangé sur son deuxième trimestre un BPA en hausse de 25% à 5,70 dollars, avec une marge opérationnelle améliorée de 0,1 point à 17% pour des revenus en croissance de 16,8% à 2,3 milliards (+14,4% en comparable).



'Nous continuons d'opérer dans un environnement dynamique, mais je suis convaincu que notre modèle et nos gammes uniques nous positionnent bien pour continuer à générer une croissance rentable', commente le CEO Dave Kimbell.





