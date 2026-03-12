Ulta Beauty prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de l'augmentation des coûts publicitaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 2, commentaires d'analystes aux paragraphes 7,8,10,11) par Sanskriti Shekhar

Ulta Beauty ULTA.O a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, alors que le distributeur de cosmétiques intensifie ses efforts de marketing pour stimuler la demande dans un contexte de dépenses de consommation en dents de scie, ce qui a fait chuter ses actions de 8% dans les échanges prolongés.

Pour attirer des clients plus jeunes et plus aisés, Ulta s'est appuyé sur des marques haut de gamme appartenant à des célébrités, telles que la ligne de soins capillaires Cecred de Beyonce et Fenty Skin Body de Rihanna. L'entreprise a également lancé des campagnes pour les fêtes de fin d'année mettant en scène Khloe Kardashian et Paris Hilton.

Bien que la société ait dépassé les prévisions de ventes pour le trimestre des fêtes, sa marge d'exploitation est tombée à 12,2 %, contre 14,8 % il y a un an.

Les consommateurs, en particulier dans les catégories à revenus faibles et moyens, ont réduit leurs dépenses discrétionnaires en consacrant une plus grande partie de leurs budgets restreints aux produits essentiels de la vie quotidienne, tels que les produits alimentaires.

Ulta est également confronté à une concurrence intense de la part de Target TGT.N et Walmart WMT.O , qui élargissent leur offre de produits de beauté et profitent de l'essor de la demande pour les produits de K-beauty.

Il prévoit une croissance des ventes comparables de 2,5 % à 3,5 % pour l'exercice 2026, en net recul par rapport à la hausse de 5,4 % affichée en 2025.

"La position d'Ulta Beauty en tant que distributeur spécialisé en produits de beauté dominant n'est pas remise en question, mais Sephora, Amazon et une vague croissante de marques directes au consommateur sont tous en concurrence pour le même portefeuille de consommateurs", a déclaré Ethan Feller, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

"Le fait d'être le leader ne vous met pas à l'abri de compressions multiples lorsque l'évaluation est élevée par rapport au profil de croissance"

L'année dernière, Ulta a acquis la chaîne britannique Space NK afin de pénétrer le marché britannique en pleine croissance et d'accélérer son expansion internationale.

Selon David Swartz, analyste chez Morningstar, l'augmentation des dépenses due aux investissements dans la rémunération et l'expansion internationale était une petite source d'inquiétude.

Les analystes ont également noté que les actions d'Ulta, qui ont clôturé à 624,70 dollars jeudi, étaient chères au moment de la publication du rapport trimestriel.

Ulta prévoit un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année compris entre 28,05 et 28,55 dollars, le point médian étant inférieur aux attentes des analystes (28,40 dollars), selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit une croissance des ventes nettes annuelles de 6 % à 7 %, alors que les analystes estiment une hausse de 5,94 %.