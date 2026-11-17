UL Solutions a annoncé mardi un accord pour racheter l'éditeur américain Worldly. L'opération renforcera sa plateforme ULTRUS dans le suivi des chaînes d'approvisionnement.

Basée à San Francisco, Worldly aide les marques à évaluer les pratiques environnementales et sociales de leurs fournisseurs et la gestion des substances chimiques dans les usines. Son réseau couvre environ 40 000 sites de fabrication et plus de 300 marques et distributeurs.

L'acquisition permettra de rapprocher ces données des informations sur les produits déjà disponibles dans ULTRUS WERCSmart. "Les entreprises sont confrontées à des réglementations plus complexes et à une pression croissante pour mieux comprendre leurs chaînes d'approvisionnement mondiales", déclare Jennifer Scanlon, directrice générale, dans un communiqué.

Un financement mixte

Le financement combinera trésorerie, crédit et environ 127 millions de dollars d'actions nouvelles. Pour compenser cette émission, UL Solutions rachètera puis annulera 130 millions de dollars de titres auprès de son actionnaire majoritaire. L'opération reste soumise aux autorisations réglementaires et aux conditions habituelles.

Coté à New York, UL Solutions se présente comme le leader mondial des sciences de la sécurité appliquée, spécialisé dans les services de test, d'inspection, de certification (TIC), le conseil et les solutions logicielles. Lundi, l'action UL Solutions a clôturé à 78,13 dollars, en baisse de 2,78 %, à la veille de l'annonce de cette acquisition.