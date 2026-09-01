Ukraine-Sixième nuit consécutive de bombardements russes contre Kyiv

(Actualisé avec nouveau bilan et attaque ukrainienne)

La Russie a bombardé la capitale ukrainienne Kyiv et sa région pour une sixième nuit consécutive, faisant au moins neuf morts et 14 blessés, ont déclaré mardi matin des responsables locaux.

Des explosions ont été entendues à travers la ville et une grande partie de l'Ukraine a été placée en état d'alerte aux premières heures de la nuit.

Selon les services d'urgence de Kyiv, huit personnes ont été tuées et cinq autres, dont trois enfants, ont été blessées dans des frappes russes contre la capitale. Des incendies se sont par ailleurs déclarés dans plusieurs quartiers de la ville.

A Boryspil, en périphérie de Kyiv, une personne a été tuée et neuf autres, dont un enfant, ont été blessées après que des missiles et des drones ont endommagé un immeuble résidentiel et un commerce familial, a rapporté le gouverneur Tymour Tkachenko sur l'application de messagerie Telegram.

Le ministère russe de la Défense a de son côté déclaré mardi matin sur Telegram que ses forces avaient frappé durant la nuit des installations militaires et énergétiques à Kyiv et Odessa, ainsi que dans leurs régions.

Quelques heures plus tôt, le président ukrainien Volodimir Zelensky avait indiqué avoir eu un entretien téléphonique "détaillé et constructif" avec Steve Witkoff et Jared Kushner, émissaires du président américain Donald Trump. Les deux camps travaillent à finaliser le calendrier d'une visite en Ukraine de Witkoff et Kushner, a-t-il ajouté dans un message sur Telegram.

En Russie, un civil a été tué lors d'une attaque ukrainienne sur Belgorod, a déclaré mardi le gouverneur par intérim de la région, Alexandre Chouvaïev.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, avait auparavant fait état dans la nuit de plus d'une dizaine de drones abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale.

Dans la région russe de Samara, où se trouvent de grandes raffineries de pétrole, une attaque aérienne a endommagé des sites civils, a écrit le gouverneur local sur Telegram.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian et Benjamin Mallet, édité par Zhifan Liu)