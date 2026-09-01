Ukraine-Sixième nuit consécutive de bombardements russes contre Kyiv

La Russie a bombardé la capitale ukrainienne Kyiv et sa région pour une sixième nuit consécutive, tuant au moins quatre personnes et en blessant plus d'une dizaine d'autres, ont déclaré mardi matin des responsables locaux.

Des explosions ont été entendues à travers la ville dans la nuit de lundi à mardi, et une grande partie de l'Ukraine a été placée en état d'alerte aux premières heures de la nuit.

Selon les autorités de Kyiv, trois personnes ont été tuées dans des frappes russes contre la capitale. Cinq personnes ont également été blessées. Un incendie est par ailleurs survenu dans un quartier non-résidentiel de la ville.

A Boryspil, en périphérie de Kyiv, une personne a été tuée et neuf autres, dont un enfant, ont été blessées après que des missiles et des drones ont endommagé un immeuble résidentiel et un commerce familial, a rapporté le gouverneur Tymour Tkachenko via la messagerie Telegram.

Quelques heures plus tôt, le président ukrainien Volodimir Zelensky avait indiqué avoir eu un entretien téléphonique "détaillé et constructif" avec Steve Witkoff et Jared Kushner, émissaires du président américain Donald Trump. Les deux camps travaillent à finaliser le calendrier d'une visite en Ukraine de Witkoff et Kushner, a-t-il ajouté dans un message sur Telegram.

En Russie, le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, a déclaré dans la nuit de lundi à mardi que plus d'une dizaine de drones ont été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale.

Dans la région russe de Samara, où se trouvent de grandes raffineries de pétrole, une attaque aérienne a endommagé des sites civils, a écrit le gouverneur local sur Telegram.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian)