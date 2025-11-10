Ukraine-Les autorités enquêtent sur une corruption à grande échelle dans le secteur de l'énergie

Le Bureau national de lutte contre la corruption (NABU) ukrainien a déclaré lundi mener une enquête d'ampleur sur le secteur énergétique, évoquant des pots-de-vin dans des transactions impliquant l'opérateur public de l'énergie nucléaire Energoatom.

Le ministère ukrainien de l'Énergie et Energoatom n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans un communiqué, le NABU, une agence d'État indépendante du gouvernement, a affirmé qu'un ancien conseiller du ministre de l'Énergie, le chef de la sécurité d'Energoatom, un homme d'affaires et quatre employés administratifs étaient impliqués dans une "organisation criminelle de haut niveau". Aucune des personnes n'a été nommée.

Les membres du groupe "ont mis en place un vaste système de corruption afin d'influencer des entreprises stratégiques du secteur public, en particulier Energoatom", précise le communiqué publié sur l'application Telegram.

Dans un communiqué ultérieur, l'agence a indiqué que des contreparties d'Energoatom avaient été contraintes de verser des pots-de-vin de 10% à 15% afin d'éviter le blocage de paiements pour des biens ou services, ou la perte de leur statut de fournisseur.

"Une entreprise stratégique dont le revenu annuel dépassait 200 milliards de hryvnias (4,11 milliards d'euros) était gérée non pas par les responsables compétents, mais par des tiers qui n'avaient aucune autorité officielle", est-il dit dans le communiqué, en référence à Energoatom.

En juillet 2025, d'importantes manifestations et des critiques internationales ont contraint le président Volodimir Zelensky à faire marche arrière et à rétablir l'indépendance des deux principales agences anticorruption du pays, après une initiative gouvernementale visant à restreindre leurs pouvoirs.

Éradiquer la corruption et renforcer l'État de droit sont des conditions clés de l'adhésion de Kyiv à l'Union européenne (UE), que les Ukrainiens considèrent comme cruciale pour leur avenir alors qu'ils font face à l'invasion russe.

