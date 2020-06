Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ukraine-Le FMI approuve un prêt de 5 milliards de dollars Reuters • 10/06/2020 à 01:08









WASHINGTON/KIEV, 10 juin (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé mardi un prêt de cinq milliards de dollars (4,4 milliards d'euros) à l'Ukraine, alors que l'épidémie de coronavirus plonge le pays dans la récession. Le FMI débloquera 2,1 milliards de dollars immédiatement de l'accord de crédit stand-by de 18 mois qu'elle lui avait déjà accordé. Le gouvernement de Volodimir Zelenski a présenté cet accord comme un vote de confiance dans sa capacité à mettre en oeuvre des réformes, notamment une loi bancaire allant à l'encontre des intérêts d'un des plus riches magnats du pays. (David Lawder à Washington et Matthias Williams à Kiev; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.