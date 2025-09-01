Ukraine-La question de l'élargissement de l'Otan doit être abordée pour parvenir à la paix, dit Poutine

par Mei Mei Chu et Laurie Chen

Le président russe Vladimir Poutine, après s'être entretenu avec Xi Jinping et Narendra Modi, a déclaré lundi que la question de l'élargissement de l'Otan vers l'est devait être abordée pour parvenir à une paix durable en Ukraine.

En marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui se tient à Tianjin dans le nord de la Chine, le président russe a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping.

Les trois dirigeants se sont affichés tout sourire lors de leurs discussions, entourés de leurs traducteurs.

Narendra Modi a fait part de sa solidarité envers Vladimir Poutine.

"Même dans les situations les plus difficiles, l'Inde et la Russie ont toujours marché côte à côte", a déclaré le dirigeant indien.

"Notre proche coopération est importante non seulement pour les peuples de nos deux pays mais aussi pour la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde."

En retour, Vladimir Poutine s'est lui aussi montré chaleureux envers son "ami".

"La Russie et l'Inde ont maintenu des relations spéciales, amicales et de confiance pendant des décennies. C'est la fondation du développement de nos relations dans le futur", a dit le président russe.

Lors du sommet, Vladimir Poutine a déclaré que l'occident avait tenté d'attirer l'Ukraine dans son giron, incitant Kyiv à rejoindre l'Otan, une alliance militaire menée par Washington.

"Pour que la question ukrainienne soit réglée de façon durable et sur le long terme, les racines de la crise, que je viens de mentionner et que j'ai mentionnées à plusieurs reprises auparavant, doivent être éliminées", a déclaré le chef du Kremlin.

"Un équilibre juste dans la sphère de la sécurité", doit également être restauré, selon Vladimir Poutine.

En 2008, les Etats membres de l'Otan avaient validé les candidatures de l'Ukraine et de la Géorgie. Kyiv a révisé sa constitution dans le but d'une future adhésion totale à l'Otan et l'Union européenne (UE).

Reuters a rapporté en mai que Vladimir Poutine avait listé comme conditions de paix que les dirigeants occidentaux s'engagent à refuser tout élargissement de l'Otan vers l'est et à lever une série de sanctions contre Moscou.

Après son sommet en Alaska avec le président américain Donald Trump, qui a ouvert la voie à une possibilité de paix en Ukraine, Vladimir Poutine a déclaré qu'il discuterait de ce sujet avec les dirigeants réunis à Tianjin.

"Nous apprécions fortement les efforts et les propositions de la Chine et de l'Inde visant à faciliter la résolution de la crise ukrainienne", a déclaré le président russe.

"Les avancées observées lors du récent sommet entre la Russie et les Etats-Unis en Alaska contribuent, je l'espère, à atteindre cet objectif", a-t-il ajouté.

Il a dit avoir partagé dimanche à Xi Jinping les résultats de ses discussions avec Donald Trump et que le travail était "déjà en cours" pour résoudre le conflit, ajoutant qu'il fournira de plus amples détails lors des réunions bilatérales avec ses homologues.

La Chine et l'Inde sont, de loin, les plus grands importateurs de pétrole russe, un élément clé de l'économie de la Russie.

Donald Trump a imposé des droits de douane additionnels sur l'Inde pour ses achats de pétrole russe, mais aucun signe ne montre que la Chine comme l'Inde veuille mettre fin à leurs importations.

(Reportage Lidia Kelly à Melbourne et Laurie Chen et Mei Mei Chu à Tianjin, Anton Kolodyazhnyy à Moscou et Sakshi Dayal à New Delhi; version française Zhifan Liu, édité par Augustin Turpin)