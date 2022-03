Ukraine : la BERD annonce 2 milliards d’euros de soutien

(AOF) - La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé un premier train de mesures de résilience de 2 milliards d'euros pour aider les citoyens, les entreprises et les pays touchés par la guerre en Ukraine. La Banque s'est également engagée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à la reconstruction du pays, dès que les conditions le permettront. Des fonds seront rapidement mis à disposition pour soutenir les entreprises ukrainiennes, par exemple sous la forme de prêts différés, de soutien à la liquidité et de financement du commerce.