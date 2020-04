Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ukraine-Berlin appelle à ne pas utiliser le coronavirus comme excuse Reuters • 30/04/2020 à 17:05









BERLIN, 30 avril (Reuters) - L'épidémie de coronavirus ne doit pas être une excuse pour entraver le travail des observateurs internationaux chargés de surveiller le respect du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, a déclaré le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas jeudi. "Récemment, de trop nombreuses excuses ont été trouvées pour hésiter", a-t-il déclaré à l'issue d'une visioconférence réunissant les chefs de la diplomatie du "format Normandie" (France, Allemagne, Russie et Ukraine). "Les inquiétudes sanitaires liées à la pandémie ne doivent pas être utilisées comme une excuse", a-t-il ajouté, réclamant un accès sans entrave au terrain pour les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Les quatre chefs de la diplomatie sont convenus de la nécessité de multiplier les échanges de prisonniers entre les deux parties, de faire en sorte que les retraités de l'est de l'Ukraine puissent avoir accès à leurs pensions et de mettre en place des points de passage supplémentaires en plus de cinq existants le long des 500km de la ligne de contact, a ajouté Heiko Maas. Quelque 13.000 personnes ont été tuées depuis le printemps 2014 dans le conflit qui oppose dans l'est de l'Ukraine les forces ukrainiennes à des combattants séparatistes pro-russes à la suite de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie. Conclus en 2015 pour régler le conflit, les accords de Minsk étaient en grande partie restés lettre morte depuis en dépit des efforts déployés par la France et l'Allemagne mais des signaux d'ouverture se sont multipliés en 2019, avec notamment l'échange en septembre de 70 prisonniers. (Thomas Escritt, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.