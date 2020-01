Ukraine Airlines-Une "erreur impardonnable", dit Rohani

DUBAI, 11 janvier (Reuters) - L'abattage de l'avion d'Ukraine Airlines mercredi près de Téhéran par l'armée iranienne est une "grande tragédie et une erreur impardonnable", a déclaré samedi le président iranien Hassan Rohani. S'exprimant sur Twitter, il a ajouté que l'Iran "regrettait profondément" d'avoir tiré par erreur contre l'appareil, qui transportait 176 personnes. Il n'y a eu aucun survivant. Dans un communiqué relayé un peu plus tôt dans la journée par la télévision publique, l'armée iranienne a admis avoir abattu par erreur le Boeing 737-800 de la compagnie ukrainienne, alors que Téhéran avait jusque-là nié les déclarations canadiennes et américaines faisant état d'un tir de missile iranien. (Babak Dehghanpisheh; version française Jean Terzian)