UK : l'inflation en hausse de 1,5% sur un an en mars

(AOF) - Au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation (IPC), publié par l'Office national des statistiques, est en hausse de 1,5% en mars 2020 sur un an contre une croissance de 1,7% en février. En rythme mensuel les prix ont stagné alors qu'ils étaient attendus en hausse de 0,3%. L'indice des prix de détail est, quant à lui, en hausse de 2,6% au mois de mars sur un an contre +2,5% un mois plus tôt. L'indice est en croissance de 0,2% sur un mois contre +0,5% au mois de février.