UFF va verser un dividende, mais ne dévoile pas son montant

Les actifs administrés en fin de période atteignent 12,2 milliards d'euros (pour 12,4 milliards au 31 décembre 2019 et 11,8 milliards au 30 juin 2020), en baisse limitée de 1%. Cette diminution est essentiellement liée à la collecte nette négative, les variations de cours ayant peu d'impact (+23 millions) malgré la très forte volatilité boursière constatée sur l'exercice.

(AOF) - L'Union Financière de France a publié un Produit Net Bancaire de 179,1 millions d'euros, en baisse de 11% sur l'année après un repli de 18% au premier semestre 2020. Le résultat d'exploitation a chuté de 73% à 8,7 millions d'euros, du fait de la baisse du PNB combiné à la stabilité des charges d'exploitation. Le bénéfice net annuel est de 5,6 millions d'euros, contre 20,9 millions il y a un an. L'UFF prévoit de verser un dividende au titre de l'exercice 2020, mais n'en a pas communiqué le montant.

