UFF: projet d'offre publique d'achat d'Abeille Assurances

(CercleFinance.com) - Abeille Assurances Holding qui détient directement ou indirectement 74,99% du capital et des droits de vote de la société Union Financière de France Banque, annonce son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire sur les actions UFF. Le prix de l'offre est de 21 euros par action.



Le prix proposé valorise 100% des titres de l'UFF à 341 millions d'euros et fait ressortir une prime de 51% par rapport au dernier cours coté de l'action UFF et une prime de 55% sur le cours moyen pondéré par les volumes de l'action UFF au cours des 60 derniers jours de bourse.



A l'issue de l'Offre, Abeille Assurances Holding a l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions UFF.





