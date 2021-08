Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UFF : la collecte de retour à son niveau d'avant-crise information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 11:46









(CercleFinance.com) - L'Union Financière de France (UFF) a dévoilé hier soir ses comptes du 1er semestre, marqués par une collecte de retour à ses niveaux d'avant la crise sanitaire. La banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine affiche un résultat net semestriel de 3,8 millions d'euros, à comparer à une perte de 1,9 million d'euros un an plus tôt. Son produit net bancaire progresse de 17%, à 95,9 millions d'euros, sous l'effet de la hausse des commissions de placement (+23%). L'UFF annonce par ailleurs avoir collecté 779 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, un chiffre en progression de 34%. A 715 millions d'euros, la collecte commerciale du réseau a augmenté de 31% pour retrouver son niveau du 1er semestre 2019 (711 millions d'euros). Cette évolution favorable - observée sur tous les secteurs d'activité - s'est notamment matérialisée sur le front de l'assurance-vie, où la collecte affiche une progression de 37%, précise l'UFF.

Valeurs associées UFF BANQUE Euronext Paris +0.56%