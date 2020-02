Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UE-Pas d'accord sur la Pac à Bruxelles-sce diplomatique française Reuters • 21/02/2020 à 10:17









BRUXELLES, 21 février (Reuters) - La question de la Politique agricole commune (Pac) n'est pas encore tranchée dans le cadre des négociations en cours à Bruxelles sur le prochain budget pluriannuel de l'Union européenne (UE), a déclaré vendredi à Reuters une source diplomatique française, démentant des propos tenus par le ministre français de l'Agriculture Didier Guillaume. "Rien n'est fait, aucun montant n'est acté. La Pac a été attaquée par plusieurs pays. C'est notre priorité donc on se bat", a dit cette source. (Michel Rose, édité par Jean-Michel Bélot)

